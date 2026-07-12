﻿ கானுார் குளத்தில் சீரமைப்பு பணி தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:02 AM
சேவூர்: சேவூர் அருகே கானுார் குளத்தில் கரைகளை பலப்படுத்தும் பணிகள் துவங்கியது.
கானுார் குளம், 160 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. குளத்தின் நீர் ஆதாரத்தை நம்பி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன.
இந்த குளத்தை கானுார் ஏரி பாதுகாப்பு சங்கம், கோவை கவுசிகா நீர் கரங்கள், உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் பைனான்ஸ் வங்கி சார்பில் துார்வாரி சீரமைக்கும் வேலைகள் கடந்த மார்ச் மாதம் துவங்கியது.
தற்போது குளம், கண்மாய் கரை பகுதிகளில் மண்னை கொட்டி கரையை பலப்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. கரைப்பகுதி முழுவதும், மண்ணை கொட்டி அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டத்தில் வரும் நீரையும் மழைக்காலங்களில் வழிந்தோடி வரும் நீரையும் சேமிக்கலாம்.
இதனால், குளத்தில் முழு கொள்ளளவாக நீர் இருப்பு வைக்க கரையை பலம் வாய்ந்த உறுதி தன்மையுடன் இருப்பதற்கான பணிகளை செய்து வருவதாக பொதுப்பணித்துறையினர் தெரிவித்தனர்.