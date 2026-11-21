/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மருத்துவக் காப்பீடு அட்டை ஆசிரியர்கள் வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:26 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி பணி நிறைவு ஆசிரியர் கூட்டமைப்பின் மாதாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம், நாடார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு அவிநாசி வட்டார தலைவர் பழனிசாமி தலைமை வகித்தார். பெருமாள் முன்னிலை வகித்தார். துணைத் தலைவர் பழனிசாமி வரவேற்றார். மாநிலத் தலைவர் சுப்பிரமணியம் சிறப்புரையாற்றினார். புதிய மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டையை, இ–-கார்டு எனப்படும் மின்னணு அட்டையாக மொபைல் போன் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பொருளாளர் சுப்பிரமணியம் நன்றி கூறினார்.