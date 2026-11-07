வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தை சீரமைக்க வேண்டுகோள்

UPDATED : நவ 06, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:56 PM
பொங்கலுார்: பொங்கலுார் அருகேயுள்ள காட்டூர் ஊராட்சியில் உள்ள இரண்டு வருவாய் கிராமங்களுக்கும் ஒரே கிராம நிர்வாக அலுவலர் (வி.ஏ.ஓ.,) மட்டுமே பணியில் உள்ளார். கெங்கநாயக்கன்பாளையத்தில் உள்ள வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் முறையாகப் பராமரிக்கப்படாததால், கட்டடம் பழுதடைந்து காணப்படுகிறது.
இதனால், அங்கு பணியாற்றிய வி.ஏ.ஓ., பாதுகாப்பு கருதி, காட்டூர் புதுாரில் உள்ள மற்றொரு கிராம நிர்வாக அலுவலகத்துக்கு இடம் மாறியுள்ளார். அங்கு போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால், பல்வேறு குக்கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அலுவலகத்துக்குச் சென்று வருவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, கெங்கநாயக்கன்பாளையம் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தை உடனடியாகப் பராமரிக்க வேண்டும். பராமரிக்க முடியாத நிலையில், பழைய கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு புதிய கட்டடம் கட்டுவதுடன், அங்கு வி.ஏ.ஓ., ஒருவரை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.