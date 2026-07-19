ஆபத்தான நிலையில் நீர்த்தேக்க தொட்டி

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:39 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:44 PM
பல்லடம்:பல்லடம், பணிக்கம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது.
பல்லடம் ஒன்றியம், உட்பட்ட, பணிக்கம்பட்டி ஊராட்சி, சின்னியகவுண்டம்பாளையம் கிராமத்தில், 10 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி உள்ளது. கடந்த, 20 ஆண்டுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்த தொட்டி, மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. தொட்டியின் பில்லர்களில் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. பல இடங்களில் விரிசல்களும் விழுந்துள்ளன. இதன் காரணமாக, தொட்டியை தாங்கி நிற்கும் பில்லர்கள் வலுவிழந்து காணப்படுகின்றன. தொட்டி எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விடலாம் என்ற ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது.
அருகிலேயே குடியிருப்புகள் மற்றும் அரசு பள்ளி, ரேஷன் கடைக்கு உள்ளிட்ட போய் இயங்கி வருகின்றன. பொதுமக்கள், பள்ளி குழந்தைகள் அதிக அளவில் வந்து செல்லும் இடம் என்பதால், மோசமாக உள்ள இந்த மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியால், விபத்து அபாயம் உள்ளது. எனவே, பழுதான இந்த தொட்டியை உடனடியாக இடித்து அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.