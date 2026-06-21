/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஓய்வு போக்குவரத்து ஊழியர் பேரவை கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 06:00 AM
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தாராபுரம்:தாராபுரத்தில்
ஓய்வு பெற்ற போக்குவரத்து ஊழியர் நலச்சங்க பேரவை கூட்டம் நேற்று
நடந்தது. சங்கத்தலைவர் வெள்ளைச்சாமி தலைமை தாங்கினார்.
போக்குவரத்து கழகத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு,
2016ல் இருந்து வரவேண்டிய அகவிலைப்படி உயர்வு நிலுவைத் தொகையை வழங்க
வேண்டும்.
பணியில் இருக்கும் போது இறந்த பணியாளர்களின் வாரிசுகளுக்கு
பணி வழங்குதல் உள்ளிட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. சங்கத்தின்
செயலாளர் சின்னசாமி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.