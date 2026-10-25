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ஆக்கிரமிப்பு அகற்றாமல் சாலை மின் கம்பத்தாலும் இடையூறு
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றாமல் சாலை மின் கம்பத்தாலும் இடையூறு
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
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பொங்கலுார்: வேலம்பட்டி செல்லும் சாலையில் கோவில்பாளையம் அருகே ரோட்டோரம் மின்கம்பம் நடப்பட்டுள்ளது. குறுகலான ரோட்டில் நடப்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படும் என பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
நிலத்தை அளவீடு செய்யாமல் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் ரோடு போட்டுள்ளது; இதனால் லாரி, வேன் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் லோடுடன் செல்ல முடியாது, விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். ரோட்டை அளவீடு செய்து வருவாய்த்துறை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். பின் மின் கம்பம் நடப்பட வேண்டும் என்கின்றனர் மக்கள்.
கோவில்பாளையம் அருகே ஆக்கிரமிப்பு அகற்றாமல் குறுகலாக அமைக்கப்பட்ட சாலையில் நடப்பட்டுள்ள மின் கம்பங்கள்.