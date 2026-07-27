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உழவர் சந்தை வளாகத்தில் ரோடு மாயம்: பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிப்பு

உழவர் சந்தை வளாகத்தில் ரோடு மாயம்: பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிப்பு

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM

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உடுமலை: உடுமலை உழவர் சந்தை வளாகத்தில் ரோடு குண்டும், குழியுமாக மாறியுள்ளதால், பொதுமக்கள் பாதித்து வருகின்றனர்.

உடுமலை உழவர் சந்தைக்கு, உடுமலை, மடத்துக்குளம், குடிமங்கலம் வட்டாரத்திலுள்ள விவசாயிகள் விளைபொருட்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர். தினமும், 150க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், 30 டன் காய்கறிகள் வரை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.

அதே போல், தினமும், 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நுகர்வோர்கள் காய்கறிகள் வாங்க வருகின்றனர்.

உடுமலை உழவர் சந்தை வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரோடு, பராமரிப்பின்றி, குண்டும், குழியுமாகவும், மண் தரையாகவும் மாறியுள்ளது.

இதனால், விளை பொருட்கள் வீணாவதோடு, பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதித்து வருகின்றனர். மேலும், மழை காலங்களில், மழை நீர் தேங்கி, குளம் போல் மாறி வருகிறது. காய்கறி கழிவுகளும் அகற்றப்படாமல் தேங்கியுள்ளது.

அதே போல், அதிகளவு விவசாயிகள் வரும் நிலையில், போதிய கடைகள் வசதி இல்லாததால், திறந்த வெளியில் வைத்து விற்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.

மேலும், குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால், விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் கடுமையாக பாதித்து வருகின்றனர். எனவே, உழவர் சந்தையில், கூடுதல் கடைகள், தளம் புதுப்பிப்பு மற்றும் பொதுமக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளுடன் மேம்படுத்த வேண்டும்.

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