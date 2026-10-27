/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:08 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் தலைக்கவசம் அணிவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கல்லுாரி முதல்வர் கனகராஜ் தலைமை வகித்தார்.
இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும், வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசி பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், வேகத்தைவிட விவேகமே முக்கியம் என்பன உள்ளிட்ட சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. வேதியியல் துறைத் தலைவர் விஜயலட்சுமி ஒருங்கிணைத்தார்.