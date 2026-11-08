சாலை விரிவாக்கப் பணி கிடப்பில்... விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலை விரிவாக்கப் பணி கிடப்பில்... விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தில், நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கப் பணி பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
பல்லடம் – பொள்ளாச்சி சாலை, சுல்தான்பேட்டை, நெகமம் வழியாக பொள்ளாச்சியை அடைந்து, கேரளாவுடன் இணைக்கிறது. வாகனப் போக்குவரத்து அதிகமுள்ள இந்தச் சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, பல்லடம் அடுத்த வெங்கிட்டாபுரம் முதல் காமநாயக்கன்பாளையம் வரை சாலை விரிவாக்கத்துக்கான ஆயத்தப் பணிகள் சில மாதங்கள் முன்பு தொடங்கின. சாலையின் இருபுறமும் பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு, ஜல்லிக்கற்கள் கொட்டப்பட்டன. ஆனால், அதன்பிறகு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன.
மேலும், சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக இருபுறமும் வைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புகள், எச்சரிக்கை ரிப்பன்கள் உள்ளிட்டவையும் நாளடைவில் அகற்றப்பட்டுவிட்டன. இதனால், சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே, கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பல்லடம் புறவழிச்சாலைத் திட்டப் பணிகளும் முழுமையடையாமல் கிடப்பில் உள்ளன. இந்நிலையில், சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட பொள்ளாச்சி சாலை விரிவாக்கப் பணிகளும் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு சாலைப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, பின்னர் கிடப்பில் போடப்படுவது வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காரணம் என்ன?
கடந்த தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் ஒப்பந்தம் கோரப்பட்ட பணிகள் என்பதால், அவை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே பல்லடத்தில் நெடுஞ்சாலைத் திட்டப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறாமல் உள்ளதாகப் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பல்லடம் நகரப் பகுதியில் நிலவி வரும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத் தீர்வு கிடைக்காத நிலையில், முக்கியச் சாலைத் திட்டப் பணிகளும் கிடப்பில் போடப்பட்டிருப்பது வாகன ஓட்டிகளிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, பல்லடம் எம்.எல்.ஏ. ராம்குமார் இவ்விஷயத்தில் தலையிட்டு, கிடப்பில் உள்ள சாலைப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.