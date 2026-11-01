/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சாலையோரத் தடுப்பு மழையால் சரிந்தது
UPDATED : அக் 31, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:54 PM
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பல்லடம்: பல்லடம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகத் தொடர் மழை பெய்தது. இதனால், பல்வேறு இடங்களில் சிறு சிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. அதன் ஒரு பகுதியாக, நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட சாலையோரம், குட்டையை ஒட்டி பாதுகாப்புக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த இரும்புத் தடுப்புகள் மழையால் சரிந்து விழுந்தன.
சமீபத்தில்தான் இந்தச் சாலை புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், ஓரிரு நாள் மழைக்கே இரும்புத் தடுப்புகள் தாக்குப்பிடிக்காமல் சரிந்து விழுந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனவே, சாலையின் உறுதித்தன்மை குறித்தும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.