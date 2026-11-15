கல்விக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் கரம் கொடுத்த ரோட்டரி சங்கம்
கல்விக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் கரம் கொடுத்த ரோட்டரி சங்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:18 PM
அவிநாசி: ரோட்டரி திருப்பூர் பயனீர்ஸ் அறக்கட்டளை சார்பில், கருவலுார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் மற்றும் மாணவர்களுக்கு எழுதுகோல்கள் வழங்கப்பட்டன.
அறக்கட்டளை சார்பில், 60 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் நவீன குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பள்ளியில் நிறுவப்பட்டு, பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. மேலும், குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, பொதுத்தேர்வு எழுத உள்ள 300 மாணவர்களுக்கு, 15 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் எழுதுகோல்கள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், ரோட்டரி மாவட்ட மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் ரத்தினசாமி, ரோட்டரி துணை கவர்னர் வடிவேல், அறக்கட்டளை செயலாளர் முத்துரத்தினம் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்று, குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்தனர்.
புதிதாக துவக்கப்பட்ட ரோட்டரி திருப்பூர் பயனீர்ஸ் அறக்கட்டளையின் முதல் சேவைத் திட்டம் இதுவாகும். அறக்கட்டளை தலைவர் கனகராஜ், செயலாளர் முத்துரத்தினம், பொருளாளர் சரவணகுமார் ஆகியோர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். ரோட்டரி திருப்பூர் பயனீர்ஸ் தலைவர் அருள்ஜோதி, முன்னாள் தலைவர்கள் கார்த்திக், விவேகானந்தன், திட்டத் தலைவர் சக்திவேல் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். பள்ளி தலைமையாசிரியர் ரமேஷ்குமார் நன்றி கூறினார்.