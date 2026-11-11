அணைப்பாளையம் மேம்பாலத்தில் ரவுண்டானா பணி விரைந்து முடிக்கணும்!
அணைப்பாளையம் மேம்பாலத்தில் ரவுண்டானா பணி விரைந்து முடிக்கணும்!
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
திருப்பூர்: ரயில்வே பாலம் மற்றும் நொய்யல் பாலங்கள் இணையும் பகுதியில், இணைப்பு சாலையுடன் கூடிய, ரவுண்டானா அமைக்க வேண்டுமென, அணைப்பாளையம் மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லையில், சோமனுார் ரோட்டையும், வேலம்பாளையம் ரோட்டையும் இணைக்கும் வகையில், புதிய பாலம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த, 19 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த பணி முடிந்து, அவசரகதியில் பாலம் திறக்கப்பட்டுள்ளது; மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது. இருப்பினும், ரயில்வே பாலமும், நொய்யல் பாலமும் இணையும் இடத்தில், அணைப்பாளையம் செல்ல தனியே இணைப்பு ரோடு அமைக்கப்பட வேண்டும்; பாலத்தில் வரும் வாகனங்கள் பாதுகாப்பாக சென்றுவர, பாலங்கள் இணையும் பகுதியில் ரவுண்டானா அமைக்க வேண்டும்.
அப்பணிகளை முடிக்காமல், அவசரகதியில் பாலம் திறக்கப்பட்டது; நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள், அணைப்பாளையத்துக்கான இணைப்பு ரோட்டையும், ரவுண்டானா பணிகளையும் விரைவாக துவக்க வேண்டும். பாலத்தில் இருந்து வரும் மழைநீர் சரிவான பகுதியில் பாய்ந்து செல்வதால், இணைப்பு ரோடு அமையும் பகுதியில் உள்ள ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து வந்து, விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, விரைவாக, ரவுண்டானாவுடன் கூடிய இணைப்பு ரோடு அமைக்க வேண்டும் என, அணைப்பாளையம் பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.