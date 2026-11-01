வடக்கு, தெற்கு உழவர் சந்தைகளில் ரூ.13.22 கோடி காய்கறிகள் விற்பனை
வடக்கு, தெற்கு உழவர் சந்தைகளில் ரூ.13.22 கோடி காய்கறிகள் விற்பனை
UPDATED : அக் 31, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு உழவர் சந்தைகளில் கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் ரூ.13.22 கோடிக்கு காய்கறி விற்பனையாகியுள்ளது. ஆயுதபூஜை, சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி மற்றும் நவராத்திரி பண்டிகைகளால் விற்பனை அதிகரித்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் செயல்படும் வடக்கு உழவர் சந்தைக்கு கடந்த மாதம் 739 டன் காய்கறிகள் வரத்தாகியுள்ளது. 3,031 விவசாயிகள் விளைபொருட்களை கொண்டு வந்தனர். 92,835 வாடிக்கையாளர்கள் வந்து ரூ.3.43 கோடிக்கு காய்கறிகளை வாங்கிச் சென்றுள்ளனர்.
பல்லடம் ரோட்டில் உள்ள தெற்கு உழவர் சந்தைக்கு 2,213 டன் காய்கறிகளை 7,554 விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனர். 1,30,123 வாடிக்கையாளர்கள் வந்து ரூ.9.79 கோடிக்கு காய்கறிகளை வாங்கிச் சென்றுள்ளனர். இரண்டு சந்தைகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.13.22 கோடிக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.
வருவாய் உயர்வு
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இரு சந்தைகளிலும் சேர்த்து ரூ.11.35 கோடிக்கு விற்பனையான நிலையில், அக்டோபரில் கூடுதலாக ரூ.1.87 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் தெற்கு சந்தையில் ரூ.1.55 கோடியும், வடக்கு சந்தையில் ரூ.32 லட்சமும் கூடுதல் வருவாய்.
கடந்த மாத துவக்கத்தில் உயர்ந்த தக்காளி விலை மாத இறுதி வரை கிலோ ரூ.20-25 என்ற நிலையே தொடர்ந்தது. கனமழையால் மலைக்காய்கறி விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட போதும், பெரிய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்ததால் வருவாய் கூடியுள்ளது என உழவர் சந்தை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.