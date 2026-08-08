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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/2ம் மண்டல பாசன கால்வாய்களை துார்வார ரூ.14 கோடி... நிதி ஒதுக்கணும்!:நீர் திறப்பதற்கு முன் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

2ம் மண்டல பாசன கால்வாய்களை துார்வார ரூ.14 கோடி... நிதி ஒதுக்கணும்!:நீர் திறப்பதற்கு முன் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

2ம் மண்டல பாசன கால்வாய்களை துார்வார ரூ.14 கோடி... நிதி ஒதுக்கணும்!:நீர் திறப்பதற்கு முன் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்

ADDED : ஆக 08, 2026 03:29 AM

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ADDED : ஆக 08, 2026 03:29 AM

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உடுமலை: பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வேண்டிய நிலையில், பாசன கால்வாய்களை துார்வார ஆண்டு தோறும் ஒதுக்கப்படும் நிதியை உடனடியாக அரசு ஒதுக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். பி.ஏ.பி., பாசனத்திட்டத்தின் கீழ், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 3.77 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. இந்நிலங்கள் நான்கு மண்டலமாக பிரித்து, சுழற்சி முறையில் நீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பி.ஏ.பி., முதல் மண்டல பாசனம், கடந்த மாதம் நிறைவு பெற்ற நிலையில், வழக்கமாக, இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்குட்பட்ட, 94 ஆயிரத்து, 201 ஏக்கர் நிலங்களுக்கு, ஆக.,15ம் தேதிக்குள் நீர் திறக்கப்படும்.

நடப்பாண்டு பருவ மழைகள் பொய்த்ததால், பி.ஏ.பி., திட்ட தொகுப்பு அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாமல், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

வழக்கமாக மண்டல பாசன காலம் துவங்குவதற்கு, ஒரு மாதத்திற்கு முன், பி.ஏ.பி., பிரதான கால்வாய், உடுமலை கால்வாய் உள்ளிட்ட கிளைக்கால்வாய்கள், பகிர்மான கால்வாய்கள் மற்றும் உபபகிர்மான கால்வாய்கள் துார்வாரப்படும்.

இதற்கு, அரசு கடந்தாண்டு, ரூ.10 கோடி பராமரிப்பு நிதி ஒதுக்கியது. ஆண்டு தோறும், பிரதான கால்வாய்கள் துார்வாரப்பட்டு, மண்டல பாசனத்திற்குரிய, கிளை மற்றும் பகிர்மான கால்வாய்களுக்கு நீர் செல்லும் வகையில், மடைகள் மாற்றி அமைத்து, ஏற்கனவே பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்டிருந்த மடைகளை அடைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும்.

மேலும், இரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை, ஆறு மாதம் மட்டுமே, பி.ஏ.பி., பாசன நிலங்களுக்கு நீர் திறக்கப்படுவதால், பாசன நிலங்களுக்கு நீர் கொண்டு செல்லும், பகிர்மான கால்வாய்கள், உப பகிர்மான கால்வாய்கள், மண் கால்வாய்களாக உள்ளதால், பெரும்பாலும் புதர் மண்டியும், மண் மூடி அடையாளத்தை இழந்து காணப்படுகிறது.

இதனை, துார்வாரமல், பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கப்பட்டால், பாசன நிலங்களுக்கு பயன்படாமல் வீணாகும். இதனால், ஒவ்வொரு மண்டல பாசனம் துவங்குவதற்கு முன், பாசன கால்வாய்கள் துார்வாரப்படும்.

பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனம் துவக்குவதற்கு முன், திருமூர்த்தி கோட்டம், பொள்ளாச்சி, பரம்பிக்குளம் கோட்டம் ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள, பாசனத்திற்கு ஆதாரமாக உள்ள கால்வாய்களை துார்வார, நீர் வளத்துறை சார்பில், ரூ.14 கோடிக்கு விரிவான திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து, அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிதி ஒதுக்காததால், திட்ட தொகுப்பு அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து, அணைகள் நிரம்பினாலும், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

அரசுக்கு கோரிக்கை விவசாயிகள் கூறியதாவது:

பி.ஏ.பி., திட்ட தொகுப்பு அணை பகுதிகளில் மழை பெய்து, நீர் வரத்து துவங்கியுள்ளது. பாசன பகுதிகளில், கடும் வறட்சி நிலவி வருவதால், இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு, விரைவில் நீர் திறக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.

இந்நிலையில், ஆண்டு தோறும், பாசனம் துவங்குவதற்கு முன், பாசன கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த, பராமரிப்பு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது.

மண்டல பாசனம் துவக்குவதற்கு முன், 140 கி.மீ., துாரம் உள்ள பிரதான கால்வாய், 38 கி.மீ., நீளம் உள்ள உடுமலை கால்வாய் உள்ளிட்ட கான்கிரீட் கால்வாய்களில், கழிவுகள் அகற்றி, கரை பாதித்த பகுதிகளை புதுப்பிக்க வேண்டியுள்ளது. அதே போல், மண்டல பாசனத்திற்குரிய நிலங்களுக்கு நீர் வழங்கும் வகையில், அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கான்கிரீட் அகற்றி, மடைகள் திறக்க வேண்டும். முதல் மண்டல பாசன மடைகள் முழுவதுமாக அடைக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, ஏராளமான பணிகள் உள்ளன. அதே போல், இரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நீர் வழங்கப்படுவதால், பாசன நிலங்களுக்கு நீர் கொண்டு செல்லும் பகிர்மான கால்வாய் மற்றும் உப பகிர்மான கால்வாய்கள், அந்தந்த பாசன சங்கங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் மண் வாய்க்கால்களாக உள்ள இவற்றை, முழுமையாக மீட்டெடுக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.

எனவே, மண்டல பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பதற்கு முன், கால்வாய்களை துார்வார அரசு உடனடியாக நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.

அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ' இரண்டாம் மண்டல பாசன கட்டமைப்புகளை புதுப்பிக்க ரூ.14 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நிதி பெற்று, பணிகள் துவங்கும்,' என்றனர்.

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