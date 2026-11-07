பசுந்தீவனம் பயிரிட ரூ.1,525 மானியம் கால்நடை வளர்ப்போருக்கு அழைப்பு
பசுந்தீவனம் பயிரிட ரூ.1,525 மானியம் கால்நடை வளர்ப்போருக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:18 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடப்பாண்டு, 460 ஏக்கர் பரப்பளவில், பசுந்தீவனம் பெருக்குதல் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற, கால்நடை வளர்ப்போர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தீவன பற்றாக்குறையை சரி செய்யும் வகையில், கால்நடை வளர்ப்போரை ஊக்கப்படுத்தி, பசுந்தீவனம் உற்பத்தி செய்யும்வகையில், தீவன அபிவிருத்தி திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில், அரசு மானியத்துடன் கூடிய பசுந்தீவன பெருக்குதல் திட்டம், 460 ஏக்கரில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
உழுதல் மற்றும் நிலத்தை பண்படுத்துதலுக்காக, 365 ரூபாய், ரசாயன உரங்களுக்கு, 575 ரூபாய், விதைத்தல் மற்றும் களையெடுத்தல், நீர்பாசன கால்வாய்களை சுத்தப்படுத்துவதற்காக, 585 ரூபாய் என, 0.25 ஏக்கருக்கு, மொத்தம், 1,525 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. அரை கிலோ எடையளவுக்கு அறுவடை சோளமும் வழங்கப்படும்.
இந்த திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்படும் விவசாயிகளிடம், கால்நடைகள் மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதியுடன் கூடிய தோட்டம் இருக்கவேண்டும். குறைந்தபட்சம் 0.25 ஏக்கரில் இறவை சாகுபடியில் பசுந்தீவனம் உற்பத்தி செய்து, குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் பராமரிக்க விருப்பமுள்ளவராக இருக்கவேண்டும். ஒரு பயனாளிக்கு குறைந்தபட்சம், 0.25 ஏக்கர், அதிகபட்சம் ஒரு ஏக்கர் வரை பயன்பெறமுடியும்.
பால் பண்ணை திட்ட பயனாளிகள், பராமரிக்கும் கால்நடைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, அதிகபட்சம் 2.5 ஏக்கர் வரை மானியம் பெறலாம். குறு, சிறு விவசாயிகள், பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள், ஆவினுக்கு தொடர்ந்து பால் வழங்கும் உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. கால்நடை வளர்ப்போர், தங்கள் அருகாமையிலுள்ள கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகி, உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.