/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ரூ.24.89 லட்சத்துக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:26 AM
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திருப்பூர்: காங்கயத்தில் நடந்த மக்கள் தொடர்பு முகாமில், 188 பயனாளிகளுக்கு ரூ.24.89 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே வழங்கினார்.
திருப்பூர் மாவட்ட வருவாய்த்துறை சார்பில், பழனியப்பா மஹாலில் நடந்த முகாமுக்கு கலெக்டர் தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ., நடராஜ் முன்னிலை வகித்தார். பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை கலெக்டர் பெற்றார். அரசு துறைகள் சார்பில் கண்காட்சி அரங்குகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் வாணிஈஸ்வரி, தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ., பெலிக்ஸ் ராஜா உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.