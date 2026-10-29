தொழில்முனைவோருக்கு ரூ.38 கோடி கடன் ஒப்புதல்

UPDATED : அக் 28, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:26 PM
திருப்பூர், அக். 29:–
திருப்பூர் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில், தொழில்முனைவோருக்கான கடன் முகாம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்றது. கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே, 20 பயனாளிகளுக்கு ரூ.38.56 கோடி மதிப்பிலான வங்கிக் கடன் ஒப்புதல் ஆணைகளை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட தொழில் மையப் பொது மேலாளர் கார்த்திகைவாசன், துணை இயக்குனர் ராஜேஸ்வரி, மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர் துர்க்கபிரசாத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
கலெக்டர் பேசுகையில், 2026–27ம் நிதியாண்டில் இதுவரை சுய வேலைவாய்ப்பு, தொழில் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் கீழ் கடன் கோரி 675 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 188 விண்ணப்பங்களுக்கு வங்கிகள் கடன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளன; 167 பயனாளிகளுக்குக் கடன் தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.
மேலும், 87 விண்ணப்பங்கள் வங்கிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. தகுதியான தொழில்முனைவோருக்கு அரசு மானியத்துடன் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.