/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ரூ.4.49 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏல வர்த்தகம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:26 AM
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அவிநாசி: அவிநாசி கூட்டுறவு விற்பனை ஏல சங்கத்தில் நேற்று பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது. இதில், விவசாயிகள் கொண்டு வந்த 155 மூட்டை பருத்தி ஏலம் விடப்பட்டது.
ஆர்.சி.எச். ரக பருத்தி குவின்டாலுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.9,419, குறைந்தபட்சம் ரூ.8,372க்கும், கொட்டு ரகம் அதிகபட்சம் ரூ.7,299, குறைந்தபட்சம் ரூ.4,899க்கும் ஏலம் போனது.
மொத்தம் 5 மெட்ரிக் டன் பருத்தி விற்பனையானதில், ரூ.4.49 லட்சத்துக்கு ஏல வர்த்தகம் நடைபெற்றது.