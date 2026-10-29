/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ரூ.4.12 லட்சத்துக்கு நடந்த பருத்தி ஏலம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:06 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது. ஏலத்திற்கு 151 மூட்டைகள் பருத்தி கொண்டுவரப்பட்டது.
இதில் ஆர்.சி.எச். ரகம் குவின்டால் அதிகபட்சமாக ரூ.9,629-க்கும், குறைந்தபட்சம் ரூ.8,279-க்கும், கொட்டு ரகம் அதிகபட்சம் ரூ.7,899-க்கும், குறைந்தபட்சம் ரூ.3,099-க்கும் ஏலம் போனது.
மொத்தம் 4.7 டன் பருத்தி ரூ.4 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 271-க்கு விற்பனையானது.