ரூ. 15 கோடியில் துார்வாரிய வாய்க்காலுக்கு வந்த நிலைமை
ரூ. 15 கோடியில் துார்வாரிய வாய்க்காலுக்கு வந்த நிலைமை
ADDED : நவ 04, 2026 02:11 PM
பொங்கலுார்: பி.ஏ.பி., வாய்க்காலில் இரண்டாம் மண்டல பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவதற்கு முன்பாக வாய்க்காலை தூர்வார வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதனால், 15 கோடி ரூபாய் செலவில் வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணி சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பிரதான வாய்க்கால், 124 கி.மீ. நீளமுள்ளது. இதுதவிர, நுாற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கிளை வாய்க்கால்களும் உள்ளது. 15 கோடி ரூபாய் செலவிட்டு வாய்க்கால் துார்வாரப்பட்டதால் கடைமடை வரை தண்ணீர் தங்கு தடையின்றி செல்லும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தனர்.
ஆனால், நிலைமை தலைகீழாக உள்ளது. வாய்க்கால் துார்வாரிய சுவடு மறைவதற்குள் பல இடங்களில் குப்பைகள் மலை போல் குவிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக நகர்ப்புறங்களுக்குள் செல்லும் வாய்க்காலில் ஒட்டுமொத்த குப்பையும் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. இது விவசாயிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.