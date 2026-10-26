ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஆண்டு விழா; அணிவகுப்பில் திரண்ட தொண்டர்கள்!
ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஆண்டு விழா; அணிவகுப்பில் திரண்ட தொண்டர்கள்!
ADDED : அக் 25, 2026 10:09 PM
திருப்பூர்: ‘‘ஹிந்து சக்தியை ஒருங்கிணைத்து, திருப்பரங்குன்றம் மலைமீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும்; அதற்காக அனைவரும் தயாராக வேண்டும்,’’ என, ஆர்.எஸ்.எஸ்., கோட்ட பொறுப்பாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி பேசினார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., 102வது ஆண்டு விழா பொதுக்கூட்டம், வெள்ளியங்காடு பகுதியில் நேற்று நடந்தது. ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றவர்கள், உடற்பயிற்சிகளை செய்தனர். தொடர்ந்து, புல்லாங்குழல் இசையுடன் கொடியேற்றப்பட்டது. கூட்டத்துக்கு, ஆடல் வல்லான் அறக்கட்டளை தலைவர் கிருஷ்ணகுமார் தலைமை வகித்தார். பிரைட் நிறுவன நிர்வாகி ரவிசங்கர், ஆர்.எஸ்.எஸ்., நிர்வாகி ஜெயக்குமார் முன்னிலை வகித்தனர். சிறப்பு விருந்தினராக, கோட்ட பொறுப்பாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி பங்கேற்று பேசியதாவது;
அனைத்து சமயங்களுக்கும், தாய், ஹிந்து சமயம்; பாரத நாட்டை நேசித்தால் போதாது; பூஜிக்க வேண்டும். உலகம் ஒரு வீடு என்றால், பாரதம் பூஜை அறை போன்றது என சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார். நல்ல கொள்கையை செயல்படுத்த, நாம் வலிமையுடன் இருக்க வேண்டும். கட்டுப்பாடும், தேசபக்தியும் நிறைந்த ஹிந்துக்களை ஒருங்கிணைக்கவே, ஆர்.எஸ்.எஸ்., இயக்கம் தோன்றியது. ஹிந்து சக்தியின் ஒற்றுமையால், அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டது; பல்வேறு இலக்கை அடைந்துள்ளோம். திருப்பரங்குன்றம் மலைமீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும்; அனைவரும் தயாராக வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார். முன்னதாக, பலவஞ்சிபாளையத்தில் வேலவன் பள்ளி முன்பு ஊர்வலம் துவங்கியது. அவ்வையார் அன்பு இல்லம் தலைவர் சாய்கணேஷ், டாக்டர் அரவிந்த் மற்றும் விவித் பேஷன் ஜெகதீஸ்வரன் ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். ஊர்வலம், முக்கிய வீதிகள் வழியாக வெள்ளியங்காட்டை வந்தடைந்தது.
ஆண்டு விழாவையொட்டி, திருமுருகன்பூண்டி, குன்னத்துார், வெள்ளகோவில், கொடுவாயில் ஊர்வலம் நடந்தது.
* பல்லடம், சுல்தான்பேட்டை, செஞ்சேரிமலை திருநாவுக்கரசர் நந்தவன திருமடத்தில் நடந்த ஊர்வலத்தை, சூலூர் தொகுதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கந்தசாமி துவக்கி வைத்தார். ஆர்.எஸ்.எஸ்., மாநில இணை அமைப்பாளர் சுரேஷ்குமார் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர் கார்மேகம் வரவேற்றார். கொட்டும் மழையில் நடந்த அணிவகுப்பு ஊர்வலத்தில், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என, திரளானோர் பங்கேற்றனர்.
* திருமுருகன்பூண்டி பஸ் ஸ்டாப் அருகில் திருப்பூர் ஜில்லா அவிநாசி கண்ட ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் சார்பில் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. பூண்டி ஸ்தபதி ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். ஆர்.எஸ்.எஸ்., திருப்பூர் கோட்ட தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் பழனிசாமி முன்னிலை வகித்தார். அவிநாசி, திருப்புக்கொளியூர் வாகீசர் மடாலய ஆதீனம் காமாட்சி தாச சுவாமிகள் ஆசியுரை வழங்கினார். மாநில குடும்ப நல ஒருங்கிணைப்பாளர் கிருஷ்ண முத்துசாமி பேசினார். முன்னதாக, ஸ்வயம் சேவகர்கள், 200க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற அணிவகுப்பு ஊர்வலம் பூண்டி ரதவீதியில் நடைபெற்றது.