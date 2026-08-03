'ஓடு திருப்பூர்' மராத்தான்; 7,200 பேர் பங்கேற்பு
'ஓடு திருப்பூர்' மராத்தான்; 7,200 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 05:25 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ரன்னர்ஸ் கிளப் அமைப்பின் சார்பில் 'ஓடு திருப்பூர்' மராத்தான் போட்டி, 'டாப் லைட்' மற்றும் 'டெக்னோஸ்போர்ட்' நிறுவனங்கள் சார்பில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.
உடல் ஆரோக்கியத்தை வலியுறுத்தி நடந்த இப்போட்டியில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து 7,200-க்கும் மேற்பட்டோர் உற்சாகமாகப் பங்கேற்றனர்.
6 கி.மீ., 10 கி.மீ. மற்றும் 21.1 கி.மீ. (அரை மாரத்தான்) என மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில், 6 கி.மீ. ஓட்டத்தை திருப்பூர் கலெக்டர் மனிஷ் நாரணவரே, எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங், ஏ.டி.எஸ்.பி. ஆறுமுகம், பல்லடம் டி.எஸ்.பி. பார்த்திபன் ஆகியோர் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தனர்.
ஓட்டப்பந்தயப் பாதை முழுவதும் குடிநீர், மருத்துவ ஊர்தி, அவசர மருத்துவ உதவி, பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்துச் சீரமைப்பு வசதிகள் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டிருந்தன. நுாற்றுக்கணக்கான தன்னார்வலர்களும் காவல்துறையினரும் இணைந்து போட்டியை ஒருங்கிணைத்தனர்.
போட்டிக்கு 'டாப் லைட்', 'டெக்னோஸ்போர்ட்', 'ஏபிஐ ஸ்கேன்ஸ் அண்ட் லேப்ஸ்', 'சுமங்கலி ஜூவல்லர்ஸ்', 'சோனி சென்டர்', 'ஏஎம்சி உயர்சிறப்பு மருத்துவமனை' உள்ளிட்ட பல முன்னணி நிறுவனங்களும், திருப்பூர் தடகளச் சங்கம், 'துப்புரவாளன்' போன்ற அமைப்புகளும் ஆதரவளித்தன.
நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற உதவிய மாவட்ட நிர்வாகம், காவல்துறை, மருத்துவக் குழுவினர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு, திருப்பூர் ரன்னர்ஸ் கிளப் அமைப்பினர் நன்றி தெரிவித்தனர். 'மகிழ்ச்சிக்காக ஓடுவோம்! வாழ்க்கைக்காக ஓடுவோம்!' என்ற நோக்கில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வு, திருப்பூரை புகழ்பெற்ற மராத்தான் நகராக மாற்றியுள்ளது.