சாதனை மாணவர்களை உருவாக்கும் சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பள்ளி
சாதனை மாணவர்களை உருவாக்கும் சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பள்ளி
UPDATED : அக் 09, 2026 02:27 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:24 PM
கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த கல்லாற்றில், 1997ல் உலக யோகா குருவான சச்சிதானந்த சுவாமியால், சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பன்னாட்டு பள்ளி துவக்கப்பட்டது. 50 ஏக்கர் பரப்பளவில், நீலகிரி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள இப்பள்ளியில், 4 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை, கல்வி கற்பிப்பதோடு, விளையாட்டு, ஆன்மீக ஈடுபாடு, ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் குழுவையும் இப்பள்ளி நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது.
கோவை ரூட்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் தலைவர் ராமசாமி, பள்ளி நிர்வாக அறங்காவலராகவும், ரூட்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் மனிதவளத்துறை இயக்குனர் கவிஞர் கவிதாசன், பள்ளியின் செயலராகவும் வழிநடத்துகின்றனர். உடல் வலிமை, அறிவு கூர்மை, உறுதியான எண்ணம், ஆன்மிக ஈடுபாடு கொண்ட இளைஞர்களை உருவாக்குவதோடு, மக்களை சரியான திசையில் நடத்திச் செல்லும் குடிமக்களாக மாற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன், மதச் சார்பற்ற முறையில், முன்னேற்ற சிந்தனையை முதன்மையாகக் கொண்டு இப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது.
தினமும் காலையில் யோகா, மாலையில் தியான பயிற்சியும், குழந்தைகளின் உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மாவுக்கு உற்சாகத்தை வழங்குகின்றன. உலகத் தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் கூடிய உள் அரங்கம் மற்றும் வெளி விளையாட்டு திடல்களில், அனுபவமும் தகுதியும் வாய்ந்த பயிற்சியாளர்கள் வாயிலாக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
அறிவியல் மற்றும் ஆங்கில இலக்கண ஆய்வகங்கள், இந்திய மற்றும் மேற்கத்திய இசைப் பயிற்சி, ஓவியம், நடனம், நாடகம், அஞ்சல் தலை சேகரிப்பு, கராத்தே, புத்தக மதிப்புரை மன்றம், என்.சி.சி., சாரண சாரணியர், ரோபோடிக், மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை மன்றம் ஆகிய தனித்திறன்களை வளர்க்கின்றன. சச்சிதானந்தர் வழிபாட்டு மன்றம், திருக்குறள் மன்றம், பறவைகள் இனம் காணல் மன்றம் ஆகியவை மாணவர்களின் திறமைகளை உரிய வகையில் வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகின்றன.
‘அன்பு சேவை நம் பணி; அதற்கு உன்னை அர்ப்பணி’ என்கிற பள்ளியின் உயர்ந்த குறிக்கோளை மனதில் கொண்டும், பள்ளி பருவத்திற்கு ஏற்ற சரிசம விகித சத்துக்கள் அடங்கிய உணவை உண்டு, பள்ளியில் தங்கி பயிலும் குழந்தைகள், உடல், உணர்ச்சி, அறிவு, சமூக மற்றும் ஆன்மிகம் ஆகியவற்றை சமநிலையில் நோக்குகின்ற வகையில், தயாராகி வருகின்றனர்.
'உண்மை ஒன்று: வழிகள் பல’ என்பது நிறுவனர் சச்சிதானந்த சுவாமி வழங்கிய பள்ளியின் உயந்த கோட்பாடு. அவ்வகையில், சி.பி.ஐ. முன்னாள் இயக்குனர் கார்த்திகேயன், மயிலானந்தம், முன்னாள் கலெக்டர் விஜயகுமார், தமிழ்நாடு தேர்வு துறை முன்னாள் இயக்குனர் தேவராஜன் ஆகியோர், இப் பள்ளியின் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர்களாக பங்காற்றி கல்வி வழிகாட்டுதல் வழங்கி வருகின்றனர். பள்ளி முதல்வராக உமா மகேஸ்வரி, துணை முதல்வர் சக்திவேல், கல்வி புல முதன்மையர் ஷீலா கிரேஸ் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்கின்றனர்.