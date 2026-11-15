பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு

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ADDED : நவ 14, 2026 11:04 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட சமூகநலத்துறை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நேற்று நடந்தது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை அந்தந்த ஒன்றியம், தாலுகா அளவில் எளிதாகப் பெறும் வகையில், ‘ரைட்ஸ்’ குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இக்குழுக்களில் பெண் பணியாளர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கான சிறப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
கருத்தரங்கில், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் ஜெகஜோதி, இளநிலை அலுவலர் விஜயபாஸ்கர், கவுமாரம் பிரசாந்தி அகாடமி இயக்குனர் தீபா மோகன்ராஜ் ஆகியோர், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், அவற்றில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது, சட்டப் பாதுகாப்பு குறித்து துறைவாரியான அலுவலர்கள் விளக்கினர். மேலும், பாலியல் வன்முறையைத் தடுப்பது, பெண்கள் குழுக்களை அமைப்பது, பெண்களுக்கான பாதுகாப்புச் சட்டங்கள், பணியிடங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அவற்றை எதிர்கொள்வதற்கான தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விளக்கினர்.
சமூகநலத்துறை சார்பில் தயாரிக்கப்பட்ட, ‘பவர் பாயின்ட்’ விளக்கக் காட்சி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. பெண்களுக்கான அரசு திட்டங்கள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, பெண் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு அலுவலர்கள் பதில் அளித்தனர்.