நற்பண்புகளை வளர்க்கும் சைனிக் பள்ளி: நீதிபதி விஸ்வநாதன் பேச்சு
நற்பண்புகளை வளர்க்கும் சைனிக் பள்ளி: நீதிபதி விஸ்வநாதன் பேச்சு
UPDATED : அக் 19, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 19, 2026 03:54 PM
உடுமலை: ‘‘சைனிக் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் பெறும் பண்புகள், எந்தவொரு துறையை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதில் சிறந்து விளங்க உதவும்,’’ என உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி விஸ்வநாதன், அமராவதி நகர் சைனிக் பள்ளி மாணவர்களிடையே பேசினார்.
உடுமலை அமராவதி நகர் சைனிக் பள்ளி முன்னாள் மாணவரும், உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியுமான விஸ்வநாதன் பள்ளிக்கு வருகை தந்து, மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். அவரை பள்ளி நிர்வாகத்தினர் வரவேற்றனர்.
பின்னர், மாணவர்களின் இன்டர்–ஹவுஸ் கலாசார போட்டிகளை பார்வையிட்டு, வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்.
அவர் பேசியதாவது: சைனிக் பள்ளியில் வளர்க்கப்படும் ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவ பண்பு மற்றும் மன உறுதி ஆகியவை, மாணவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் துணையாக வரும்.
ஆயுதப்படைகளில் சேர இளைஞர்களை தயார்படுத்துவதே இந்த பள்ளியின் முதன்மை நோக்கம்; இங்கு மாணவர்கள் பெறும் பண்புகள், அவர்கள் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதில் சிறங்க விளங்க உதவும்.
தங்கும் விடுதியில் உருவாகும் சகோரத்துவம் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும். கடினமான சூழல்களில் கூட தவறான, எளிதான வழியை தவிர்த்து, சரியான ஆனால் கடினமான பாதையை மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
மாணவர்களின் எதிர்கால வெற்றிக்கு, ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
முன்னதாக பள்ளி வளாகத்தை சுற்றிப்பார்த்து கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுடனும் கலந்துரையாடி, தனது நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார்.