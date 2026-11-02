‘சனாதன தர்மம் என்றும் நம்மை காக்கும்’

UPDATED : நவ 01, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:32 PM
அவிநாசி: அவிநாசி, மங்கலம் ரோட்டில் உள்ள சுப்பையா ஸ்வாமி திருமடத்தில் சென்னை வேதபாரதி குருகுலம் டிரஸ்ட், திருப்பூர் ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம மண்டலி மற்றும் அவிநாசி குருக்ருபா சேரிடபிள் டிரஸ்ட் ஆகியோர் இணைந்து கோடிகாயத்ரி ஜப ஹோமம் நடத்தினர்.
அவிநாசி திருப்புக்கொளியூர் வாகீசர் மடாலய ஸ்ரீ காமாட்சி தாச சுவாமிகள் முன்னிலை வகித்தார். 13 ஹோம குண்டங்களில் 104 ஜப யக்ஞ உறுப்பினர்கள் இணைந்து, உலக நன்மை நலம் பெற வேண்டியும், போர் அபாயங்கள் விலகிட வேண்டியும், மழை வளம் வேண்டியும் கோடி காயத்ரி ஜப ஹோமத்தை நடத்தினர்.
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மதுரை ஆன்மிக சொற்பொழிவாளர் கிருஷ்ண ஜெகந்நாதன் பேசியதாவது:
சனாதனம் என்றுமே அழியதாது. அது எப்போதும் நம்முடன் இருக்கும். யாராலும் அழித்து விட முடியாது. நம்மை தொடர்ந்து காக்கும். கர்மா என்றால், தினசரி சடங்குகள் என்பது சாதாரணமாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். அமாவாசை அன்று செய்யப்படும் தர்ப்பணம் கூட நித்ய கர்மா என்று பலரும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். அப்படியல்ல, நைமித்திக கர்மாவை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும்.
காமமும்,கோபமும் எப்போதும் தவிர்க்க வேண்டும். சிந்தனை என்ற தமிழ்ச் சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் உள்ளது. ஒன்று கவலை, மற்றொன்று சிந்திப்பது. நாம் உண்ணும் உணவில் ஒரு சாதப் பருக்கை கூட வீணடிக்க கூடாது. எத்தனையோ மனிதர்கள் ஒருவேளை உணவு கூட இல்லாமல் இவ்வுலகில் இறக்கிறார்கள். அவிநாசி என்றாலே நாம் இப்பிறவியில் செய்த பாவங்களை போக்கிவிடும் ஸ்தலம். மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இக்காலகட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.