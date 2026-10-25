அரிய வகை பறவைகளை பாதுகாக்க சரணாலயம்! ஏழு குளங்களில் ஏற்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
அரிய வகை பறவைகளை பாதுகாக்க சரணாலயம்! ஏழு குளங்களில் ஏற்படுத்த எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 05:36 PM
உடுமலை: அரிய வகை பறவைகளின் வாழ்விடமாகவும், உள்நாட்டில் இடம் பெயரும் தன்மையுள்ள பறவைகளின் முக்கிய வலசை பகுதியாகவும் உள்ள, பெரியகுளம் உள்ளிட்ட குளங்களை சரணாலயமாக அறிவித்து, பறவைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் அரசை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
உடுமலை அருகே மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து, அடுக்குத்தொடராக ஏழு குளங்கள் அமைந்துள்ளன. இக்குளங்கள் நீர்வளத்துறையால் பராமரிக்கப்பட்டு, அரசாணை அடிப்படையில், திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது.
இதனால், பெரும்பாலான மாதங்களில், குளங்களில் நீர் இருக்கும். இச்சூழல் பறவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வாழ்விடமாக மாற காரணமாகியுள்ளது.
உதாரணமாக, உடுமலை அருகே, போடிபட்டியில், 404 ஏக்கர் பரப்பில் அமைந்துள்ள பெரியகுளத்தின் நீர்த்தேக்க பரப்பில், பல வகையான மரங்கள் செழித்து வளர்ந்துள்ளன.
மரங்கள் மற்றும் தண்ணீர் நிறைந்த சூழல் காரணமாக, இக்குளத்திற்கு பல்வேறு வகையான அரிய வகை பறவைகள் வந்து செல்கின்றன.
ஏழு குள பகுதிக்கு வரும் பறவைகள் குறித்து, வனத்துறை மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகள் சார்பில், ஆண்டுதோறும் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது.
இதில், உள்நாட்டில், குறிப்பிட்ட மாதங்கள் இடம் பெயரும் தன்மையுள்ள, கூழைக்கடா, வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், நத்தை குத்தி நாரை, வெண் கழுத்து நாரை, முக்குளிப்பான், தகைவிலான்குருவி, மீன்கொத்தி, ஆள்காட்டி, நீர்காகம், மடையான், செங்கால்நாரை, தாழைக்கோழி ஆகிய அரிய வகை பறவைகள், பெரியகுளத்தில், குறிப்பிட்ட நாட்கள் முகாமிடுகின்றன.
இவ்வாறு, முகாமிடும் பறவைகள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடுவதும், கணக்கெடுப்பில் கண்டறியப்பட்டது. இதனால், பெரியகுளம், சுற்றுச்சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறியுள்ளது.
பறவைகள் வருகை இதே போல், செங்குளம், ஒட்டுக்குளம், அம்மாபட்டி குளம் உள்ளிட்ட குளங்களிலும் கோடை காலத்தில், சிறப்பு விருந்தாளிகளாக பறவைகள் வந்து செல்கின்றன.
பறவைகளுக்கு இடையூறுகள்
இடம் பெயரும் பறவைகளின் முக்கியத்துவம் தெரியாமல், அவற்றின் வாழ்விடமான, குளங்களின் நீர் தேக்க பரப்பில், பல்வேறு இடையூறுகள் பறவைகளுக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, தண்ணீர் அளவு குறையும் போது, மரங்கள் கூடு கட்டும், மரங்கள் வெட்டப்படுகின்றன. இதனால், பிற பகுதிகளிலிருந்து இனப்பெருக்கத்திற்காக இடம் பெயர்ந்து வரும் பறவைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பிட்ட காலத்தில், இனப்பெயர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டால், பறவைகளின் வாழ்வியல் சுழற்சி கடுமையாக பாதிக்கும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும், குளங்களின் கரைகளில் இரவு நேரங்களில், சமூக விரோதிகள், மது அருந்துவது, குப்பையை குவித்து தீ வைத்து எரிப்பது, ஒலி எழுப்புவது உட்பட செயல்களாலும், பறவைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக, பெரியகுளம் உள்ளிட்ட குளங்களை பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
முதற்கட்டமாக பறவைகள் குறித்த தகவல் பலகை வைத்து கரைகளை பாதுகாக்கவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். சரணாலயமாக அறிவிக்கப்படும் போது பறவைகள் பாதுகாக்கப்படுவதுடன் சூழல் பாதுகாப்புக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து, பணிகள் நடைபெறும்.
பாதுகாக்க வேண்டும்
மழை–உடுமலை திட்ட இயக்குனர் ஜவஹர் கூறுகையில், ‘‘ அரிய வகை பறவைகள், அவற்றின் சூழல் முக்கியத்துவம் குறித்து அடுத்த தலைமுறையினரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்காக பெரியகுளம் பகுதியை பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவித்து நீர்நிலையையும், பறவைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும். குளத்து கரைகளில் சமூக விரோத செயல்களுக்கு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இது குறித்து அரசுக்கும் தொடர் மனு அனுப்பி வருகிறோம்,’’ என்றார்.