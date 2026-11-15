துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மறுக்கப்படும் போனஸ் உரிமை! தமிழக அரசு தனிக்கவனம் செலுத்த எதிர்பார்ப்பு
துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மறுக்கப்படும் போனஸ் உரிமை! தமிழக அரசு தனிக்கவனம் செலுத்த எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 09:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:00 PM
திருப்பூர்: ‘நகர்ப்புற, ஊரக உள்ளாட்சிகளில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்பட வேண்டும்’ என்ற விதி, அமலில் இருந்தும், தொடர்ச்சியாக மறுக்கப்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.முந்தைய காலங்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் துாய்மைப் பணியாளர்கள், நிரந்தர ஊழியர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம், பண்டிகை கால போனஸ் முறைப்படி வழங்கப்பட்டு வந்தன. கடந்த, 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் துாய்மைப் பணி தனியார்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன. பேரூராட்சிகளில், பணி ஓய்வு பெறும் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பதிலாகத் தற்காலிகப் பணியாளர்களே நியமிக்கப்படுகின்றனர். ஊராட்சிகளிலும் தற்காலிக அடிப்படையிலேயே தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்படுகின்றனர். பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு சட்டப்படி வழங்க வேண்டிய தீபாவளி போனஸ் மறுக்கப்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு வலுத்துள்ளது.
இது குறித்து, தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சி ஊழியர்கள் சம்மேளன மாநிலப் பொருளாளர் ரங்கராஜ் கூறியதாவது:
கடந்த, 1965ல், ‘போனஸ் பட்டுவாடா சட்டம்’ கொண்டு வரப்பட்ட பின்னரே, பண்டிகை காலங்களில் தொழிலாளர்களின் குடும்ப மகிழ்ச்சிக்காக போனஸ் வழங்கும் முறை அமலுக்கு வந்தது. ஒரு காலத்தில் பஞ்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில், 40 சதவீதம் வரை கூட போனஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்படி, தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சம், 8.33 சதவீதம் போனஸ் மற்றும், 1.67 சதவீதம் ஊக்கத் தொகை சேர்த்து, 10 முதல் 12 சதவீதம் வரை வழங்கப்பட வேண்டும். தற்போது கிராம ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தொகுப்பூதியமாக வெறும், 6,000 ரூபாய் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.பேரூராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நிரந்தர ஊழியர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். பெரும்பாலான பணிகளை தற்காலிக ஊழியர்களே மேற்கொள்கின்றனர். இவர்களது மாதச் சம்பளம், 15 ஆயிரம் ரூபாயை கூட தாண்டுவதில்லை.
நியாயமல்ல...
‘குறிப்பிட்ட வரம்பிற்கு மேல் சம்பளம் இருந்தால் போனஸ் இல்லை’ என்று சொல்வதில் ஒரு நியாயம் இருக்கலாம்; ஆனால், மிகக் குறைந்த ஊதியம் பெறும் தொழிலாளர்களுக்கு பண்டிகைக்கால போனஸ் மறுக்கப்படுவது நியாயமல்ல. நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளில் 3 ஆண்டு கால ஒப்பந்தம் எடுக்கும் ‘அவுட்சோர்சிங்’ நிறுவனங்களின் ஒப்பந்த விதிகளில், குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம், போனஸ் பட்டுவாடா சட்டம், வேலையாள் இழப்பீட்டு சட்டம் உள்ளிட்ட தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விதிமுறை தெளிவாக உள்ளது.
ஆனால், ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் இந்த விதிகளை காற்றில் பறக்கவிடுகின்றன. உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களும் இந்த நிறுவனங்களை தட்டிக் கேட்பதில்லை. தமிழகம் முழுவதுமே துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கும் விஷயத்தில் பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது. பெரும்பாலான உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வெறும், 1,000 ரூபாய் மட்டுமே போனஸ் வழங்கப்படுகிறது. அதையும் பணியாளர்கள் போராடித்தான் பெற வேண்டியுள்ளது.
இதுகுறித்துக் கேட்கும் போது, ‘உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் போனஸிற்காக தனியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில்லை’ என ‘அவுட்சோர்ஸிங்’ நிறுவனங்கள் காரணம் கூறுகின்றன. ஆனால், உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களோ ஆண்டிற்கு ஆண்டு, 10 சதவீதம் ஒப்பந்தத் தொகையை உயர்த்திக் கொடுத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.எனவே, உள்ளாட்சிகளில் துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ போனஸ், நியாயமான ஊதிய உயர்வை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
தமிழகம் முழுவதுமே துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கும் விஷயத்தில் பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது. பெரும்பாலான உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வெறும், 1,000 ரூபாய் மட்டுமே போனஸ் வழங்கப்படுகிறது. அதையும் பணியாளர்கள் போராடித்தான் பெற வேண்டியுள்ளது