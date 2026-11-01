/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/துாய்மை பணியாளர் நலன் கலந்தாய்வு கூட்டம்
UPDATED : அக் 31, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்பூர்: ‘விழுதுகள்’ மற்றும் திருப்பூர் மாநகராட்சியும் இணைந்து துாய்மைப் பணியாளர் நலன் குறித்த கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தின.
மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு உதவி கமிஷனர் திருப்பால், சுகாதார அலுவலர்கள் ராஜேந்திரன், சின்னதுரை, பிச்சை, சின்னத்துரை ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். ‘விழுதுகள்’ திட்ட மேலாளர் சந்திரா வரவேற்றார்.
‘விழுதுகள்’ இயக்குனர் தங்கவேல், திட்ட மேலாளர் கோவிந்தராஜ் பேசினர். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், ஊக்குனர்கள் கலந்துகொண்டனர். ஏ