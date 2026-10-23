கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் சன்னரக அரிசி விற்பனை

ADDED : அக் 19, 2026 04:35 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மற்றும் உடுமலை கூட்டுறவு பண்டக சாலைகளில் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்னரக அரிசி விற்பனை நேற்று தொடங்கியது.
தமிழக அரசின் விலை நிலைப்படுத்தும் திட்டத்தின்கீழ், ‘ஏ’ தர சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ.30-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. திருப்பூர் காங்கயம் சாலையில் உள்ள மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் நடைபெற்ற தொடக்க விழாவுக்கு, டி.ஆர்.ஓ. கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ.க்கள் பாலமுருகன், ராம்குமார் முன்னிலை வகித்தனர். அமைச்சர் கமலி விற்பனையைத் தொடங்கி வைத்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு மொத்தம் 32 டன் அரிசி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் திருப்பூர் பண்டக சாலைக்கு 16 டன், உடுமலை நகர கூட்டுறவு பண்டக சாலைக்கு 16 டன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விற்பனை 2027 மார்ச் 31-ம் தேதி வரை அல்லது மறுஉத்தரவு வரும் வரை நடைபெறும் என கூட்டுறவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சன்னரக அரிசி விற்பனையை அமைச்சர் கமலி துவக்கிவைத்தார். அருகில், டி.ஆர்.ஓ. கார்த்திகேயன், எம்.எல்.ஏ.க்கள் பாலமுருகன், ராம்குமார்.