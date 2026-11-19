பள்ளி ஆண்டு விளையாட்டு விழா மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கல்
பள்ளி ஆண்டு விளையாட்டு விழா மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கல்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
உடுமலை: பெதப்பம்பட்டி, ஆர்.ஜி. இன்டர்நேஷனல் பப்ளிக் பள்ளியில் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு பள்ளியின் தாளாளர் ரவீந்திரன் தலைமை வகித்தார். பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளில் மாணவர்கள், ஆர்வத்துடனும், உற்சாகத்துடனும் கலந்து கொண்டனர்.
ஒவ்வொரு விளையாட்டுப் போட்டியிலும், முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும், பாராட்டுச் சான்றிதழும், கேடயமும் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் ஆர்.ஜி. கல்வி குழுமத்தின் மற்ற பள்ளியின் முதல்வர்கள், ஆர் .ஜி .எம் .பள்ளி குழுமத்தின் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி கார்த்திகேயன், கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப்பிரமணியன், குடிமங்கலம் இன்ஸ்பெக்டர் வெள்ளியங்கிரி, சப்–இன்ஸ்பெக்டர் இப்ராகிம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, பள்ளி முதல்வர் ஆர்த்தி கனகராஜ் வரவேற்றார். லீலா மணிகண்டன் நன்றி கூறினார்.