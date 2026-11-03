அடிதடி, மண்டை உடைப்பு பஸ் ஸ்டாண்டில் பரபரப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM
பல்லடம்: பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்டில், இன்று (நவ.,2) அதிகாலையில் ஏற்பட்ட அடிதடி காரணமாக, இளைஞர் ஒருவரின் மண்டை உடைக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
நேற்று அதிகாலை, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்த தனியார் பஸ்சிலிருந்து இறங்கிய இளைஞர்கள் மூவர், ஒருவரையொருவர் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டனர். அதில் ஒரு இளைஞரை, மற்ற இருவரும் விரட்ட, அச்சமடைந்த இளைஞர், பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள் இருந்த கடைகளுக்குள் புகுந்தார். இருப்பினும், அவரை விரட்டியபடியே வந்த மற்ற இருவர், இளைஞரின் தலையில் கல்லால் அடித்து தாக்கினர்.
இதில், அந்த இளைஞரின் மண்டை உடைந்தது. தகவல் அறிந்து வந்த பல்லடம் போலீசார், காயமடைந்த இளைஞரை, அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை பெற்று, மேல் சிகிச்சைக்காக, திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டார். இச்சம்பவத்தில், தாக்குதலில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் கஞ்சா போதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதிகாலை, 4:00 மணிக்கு நடந்த இச்சம்பவம், பஸ் ஸ்டாண்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இளைஞர்கள் எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள், தாக்குதலுக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து பல்லடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். நுாற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் பஸ் ஸ்டாண்டில், 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்கும்படி போலீசாரை நியமிக்க வேண்டும்.