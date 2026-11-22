கொலை மிரட்டல் எதிரொலி: சமூக ஆர்வலருக்கு பாதுகாப்பு
கொலை மிரட்டல் எதிரொலி: சமூக ஆர்வலருக்கு பாதுகாப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் மின்வாரிய அதிகாரிகள் மீது முறைகேடு புகார் அளித்த சமூக ஆர்வலருக்கு, விசாரணைக்கு ஆஜராகக் கூடாது என சிலர் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததைத் தொடர்ந்து, இன்று (நவ.,21) அவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி 4-வது மண்டலம், 57-வது வார்டில் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட கட்டடத்துக்கு விதிகளை மீறி மின் இணைப்புகள் வழங்கியது, பெண் நுகர்வோரிடம் லஞ்சம் கேட்டது தொடர்பாக, திருப்பூர் நுகர்வோர் நல முன்னேற்றச் சங்கத் தலைவர் சரவணன், மின்வாரிய அதிகாரிகள் மீது புகார் அளித்திருந்தார்.
புகார் தொடர்பாக இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி அவருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் இருந்த சரவணனை, 5 பேர் கொண்ட கும்பல் மிரட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. விசாரணைக்கு ஆஜரானால் கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டியதாக அவர் வடக்கு போலீசில் புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, இன்று தாராபுரம் சாலையில் உள்ள பலவஞ்சிபாளையம் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விசாரணைக்கு சரவணன் சென்றார். அப்போது வீரபாண்டி போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் போலீசார் அவருக்குப் பாதுகாப்பு அளித்தனர். ஊத்துக்குளி மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் விஜயேஸ்வரன் தலைமையில் விசாரணை நடைபெற்றது. இதில் புகார்தாரர், சம்பந்தப்பட்ட மின் நுகர்வோர் மற்றும் புகாருக்கு உள்ளான மின்வாரிய அதிகாரிகள் ஆகியோரிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது.