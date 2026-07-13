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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ மண்வளம் பெருக பசுந்தாள் பயிர் சாகுபடி மானியத்தில் விதை வினியோகம்

﻿ மண்வளம் பெருக பசுந்தாள் பயிர் சாகுபடி மானியத்தில் விதை வினியோகம்

﻿ மண்வளம் பெருக பசுந்தாள் பயிர் சாகுபடி மானியத்தில் விதை வினியோகம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 AM

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உடுமலை: ராபி பருவ பயிர் சாகுபடிக்கு முன், மண் வளத்தை பெருக்கும் வகையில், விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களில் பசுந்தாள் உரப்பயிர்களை சாகுபடி செய்யலாம், என, வேளாண் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

குடிமங்கலம் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் கார்த்திகா கூறியதாவது: விவசாயிகள் பெரும்பாலும் தங்கள் வயல்களில், ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்துவதால் கனிமச்சத்து மிகவும் குறைந்து காணப்படுகிறது.இதனை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில், குறைந்தபட்சம், 50 சதவீதமாவது, அங்கக முறை சாகுபடிக்கு மாற வேண்டும்.

இதன் ஒரு பகுதியாக, பயிர் சாகுபடிக்கு முன் பசுந்தாள் உரப்பயிர்களான தக்கைப்பூண்டு, கொழுஞ்சி, சணப்பை, அகத்தி, நரிப்பயிர் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினை சாகுபடி செய்யலாம்.

இவற்றில் அகத்தி மற்றும் நரிப்பயிர் போன்றவை களிமண் நிலத்திலும், சணப்பை வண்டல் மண் நிலத்திலும், தக்கைப்பூண்டு, கொழுஞ்சி அனைத்து விதமான நிலத்திலும் நன்கு வளரும் தன்மையுடையது.

சராசரியாக ஒரு ஏக்கருக்கு, 20 முதல், 40 கிலோ வரை விதை பயன்படுத்தலாம்.பசுந்தாள் உரப்பயிர்கள் விதைத்த, 40 முதல், 50 நாட்களில் வயலில் மடக்கி உழுதிட வேண்டும்.இதன் வாயிலாக, சராசரியாக ஒரு ஹெக்டேருக்கு, 10 முதல் 25 டன் வரை பசுந்தாள் உரம் நிலத்திற்கு கிடைக்கிறது.

பசுந்தாள் உரப்பயிர் சாகுபடியை விவசாயிகளிடையே ஊக்குவிக்கும் வகையில், முதலமைச்சரின் மண்ணுயிர் காத்து மன்னுயிர் காப்போம் திட்டத்தின் கீழ், தக்கைப்பூண்டு விதைகள், ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு, 20 கிலோ என்ற அளவில் வழங்க, 650 கிலோ, 50 சதவீதம் மானிய விலையில் வழங்க தயார் நிலையில் உள்ளது.

விவசாயிகள் தக்கைப்பூண்டு விதை வாங்கி, மண் வளத்தையும், பயிர் உற்பத்தியையும் பெருக்கி பயனடையலாம்.

இவ்வாறு, கூறினார்.

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