குளத்தில் முகாமிட்டுள்ள நீர்க்காகங்கள்: சூழல் பாதுகாப்பு முக்கியம்
குளத்தில் முகாமிட்டுள்ள நீர்க்காகங்கள்: சூழல் பாதுகாப்பு முக்கியம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
உடுமலை: இனப்பெருக்கத்துக்காக உடுமலை ஏழு குளங்களில் முகாமிட்டுள்ள, நீர்காகங்களின் வாழ்வியல் சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை ஏழு குள பாசனத்துக்குட்பட்ட, பெரியகுளம், செங்குளம், ஒட்டுக்குளம் உள்ளிட்ட குளங்கள், பறவைகளின் முக்கிய வாழ்விடமாக உள்ளன.
மேலும், உள்நாட்டில் இடம் பெயர்ந்து வலசை வரும், சில அரிய வகை பறவைகளும் இக்குளங்களில் வந்து முகாமிடுகின்றன. இப்பறவையினங்கள் குறித்து வனத்துறையால், ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கெடுப்பும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில், பெரிய குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு குளங்களில், பல வகை பறவைகள் முகாமிட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, நவ., முதல் பிப்., மாதம் வரை, இனப்பெருக்க காலத்தை கொண்ட, நீர்க்காகங்கள் அதிகளவு பெரியகுளத்தில் காணப்படுகின்றன. இப்பறவைகள், குளங்களின் நடுவே உள்ள மரக்கிளைகளில் கூடு கட்டும் தன்மை உடையனவாகும்.
நீர்க்காகங்களிலும், சின்னநீர்க்காகம், கொண்டை நீர்க்காகம், பெரிய நீர்க்காகம் என மூன்று வகைகள் உள்ளன. இவற்றில் உள்நாட்டில் வலசை வரும் சின்ன மற்றும் கொண்டை நீர்க்காகங்கள், தற்போது உடுமலை பகுதியில் அதிகளவு முகாமிட்டுள்ளன.
ஏழு குளங்களில் தண்ணீர் குறையும் போது, பறவைகளின் வாழ்வியல் சூழல் பாதிக்கும் வகையில், பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.
குறிப்பாக குளத்துக்கரையில், குப்பைகளை தீ வைத்து எரிப்பது, இரவு நேரங்களில் மது குடித்து விட்டு சத்தமிடுவது போன்ற பல்வேறு செயல்களால் பறவைகள் பாதிக்கின்றன.
எனவே, ஏழு குளங்களின் கரைகளில் மது அருந்துவதை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில், திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.