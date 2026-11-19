UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மதுவிலக்கு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் வரும், 24ம் தேதி ஏலம் விடப்பட உள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மதுவிலக்கு வழக்குகளில் கைப்பற்றப்பட்ட, 32 டூவீலர் மற்றும் 7 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் என மொத்தம், 39 வாகனங்கள் உள்ளது. இந்த வாகனங்கள், அவிநாசி, மடத்துபாளையம் ரோடு, சிவகுமார் ரைஸ்மில் காம்பவுண்டில் செயல்படும் மதுவிலக்கு போலீஸ் பிரிவில், 24ம் தேதி காலை, 10:00 மணிக்கு ஏலம் விடப்பட உள்ளது.
ஏலம் விடும் வாகனங்களை, 23ம் தேதி காலை, 10:00 முதல் மாலை, 5:00 மணி வரை நேரில் பார்வையிடலாம். பொது ஏலத்தில் பங்கேற்கும் நபர்கள் ஏல தேதியன்று காலை, 10:00 மணிக்குள் முன் வைப்பு தொகை, 5 ஆயிரம் ரூபாயை செலுத்தி டோக்கன் பெற்று கொண்டு பங்கேற்க வேண்டும். முன் வைப்பு தொகை செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதி உண்டு.
வாகனத்தை ஏலம் எடுத்தவுடன் ஏலதொகை, அதற்கு உண்டான ஜி.எஸ்.டி., முழுதையும் ஏலம் விடும் இடத்தில் ரொக்கமாக செலுத்தி அப்போதே வாகனத்தினை, அவர்களது சொந்த பொறுப்பில் பெற்று கொள்ள வேண்டும். ஏலத்தில் பங்கேற்று, ஏலம் கூறி விட்டு, பணம் செலுத்தி வாகனத்தை எடுக்காதவர்களுக்கு முன் வைப்பு தொகை திருப்பி தரப்படாது என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.