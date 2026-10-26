கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரியில் கருத்தரங்கு

UPDATED : அக் 25, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:24 PM
உடுமலை: உடுமலை கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில், ‘ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை உத்திகளை கொண்டு கோழிப்பண்ணைகளில் ஈக்களை கட்டுப்படுத்துதல்,’ என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கு நடந்தது.
கல்லுாரியின் துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனம் சார்பில் நடந்த கருத்தரங்கில், கல்லுாரி முதல்வர் மணிவண்ணன் தலைமை வகித்தார்.
தேனி கால்நடை மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் பொன்னுதுரை, முட்டை கோழிப்பண்ணைகளில் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை வாயிலாக, ஈக்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து விளக்கமளித்து பேசினார்.
திருப்பூர் மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்பு துறை மண்டல இணை இயக்குநர் இளங்கோ, டாக்டர் லாயிட்ஜேம்ஸ் ஏரியல் வணிக ரீதியான கோழிப்பண்ணைகளில் ஒட்டுண்ணி சிக்கல்களை கையாள்வது குறித்து பேசினர்.
கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில், கோழிப்பண்ணையாளர்களின் சந்தேகங்களுக்கு நிபுணர்கள் விளக்கமளித்தனர். ஈக்களை கட்டுப்படுத்தும் மேலாண்மை குறித்த துண்டு பிரசுரங்கள் மற்றும் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது.