தீபாவளி திருநாளை அலங்கரிக்க திருப்பூரின் பின்னலாடைகள் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைப்பு
தீபாவளி திருநாளை அலங்கரிக்க திருப்பூரின் பின்னலாடைகள் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகள், இறுதிக்கட்ட விற்பனைக்காக நேற்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
திருப்பூரில் உற்பத்தியாகும் பின்னலாடைகள் மற்றும் உயர்தர உள்ளாடைகளுக்கு நாடு முழுவதும் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. குறிப்பாக, உயர்தர பருத்தி நூலிழையில் தயாரிக்கப்படும் உள்ளாடைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களிடையே அதிக வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கான ஆர்டர்களை நிறைவேற்றும் வகையில், கடந்த மாதம் 10ம் தேதி முதல் ஆடைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, படிப்படியாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. முதல்கட்டமாக, டில்லி உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களுக்கான ஆர்டர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா மாநிலங்களுக்கும் ஆடைகள் அனுப்பப்பட்டன.
அடுத்தகட்டமாக கேரளாவுக்கான ஆர்டர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. கடந்த 10 நாட்களாக தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஆடைகள் அனுப்பும் பணி தீவிரமாக நடந்தது. ஆண்கள், பெண்கள், சிறுவர், சிறுமியர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான உள்ளாடைகள், டி-சர்ட்கள், பேன்ட்கள், இரவு நேர ஆடைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பின்னலாடைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.