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தொடர் விடுமுறை சிறப்பு பஸ் இயக்கம்  

தொடர் விடுமுறை சிறப்பு பஸ் இயக்கம்  

UPDATED : ஆக 13, 2026 09:04 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 09:04 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM

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திருப்பூர்:சுதந்திர தின தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் வசதிக்காக திருப்பூரில் இருந்து மூன்று நாட்களில் மொத்தம் 205 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

இன்று கோவில்வழி பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 30, மத்திய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 15, புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 20 என மொத்தம் 65 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சுதந்திர தினமான (ஆக.15), கோவில்வழி பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 40, புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 25, மத்திய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 20 என மொத்தம் 85 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்று பஸ் நிலையங்களிலிருந்தும் மொத்தம் 55 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

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