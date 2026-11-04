மழைநீர் வடிகாலில் கழிவுநீர் புகார்

UPDATED : நவ 04, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:45 PM
பல்லடம்: பல்லடம் பஸ் ஸ்டாண்டு பகுதி ஆட்டோ டிரைவர்கள், நகராட்சி கமிஷனரிடம் அளித்த புகார் மனு:
பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு தினமும், பல நுாற்றுக்கணக்கான பயணிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி கல்லுாரி செல்லும் மாணவ மாணவியர் வந்து செல்கின்றனர். பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள நகராட்சி கழிப்பிடத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் செப்டிக் கழிவுநீர், இங்குள்ள மழை நீர் வடிகாலில் கலக்கப்படுகிறது. திறந்தவெளியில் செல்லும் செப்டிக் கழிவு நீரால், பஸ் ஸ்டாண்டில் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இது, நோய் தொற்று பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.
பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவாயிலில் நிறுத்தி ஆட்டோ ஓட்டும் தொழில் செய்து வரும் நாங்கள், கடும் துர்நாற்றம் காரணமாக தினசரி அவதிப்பட்டு வருகிறோம். எனவே, நோய் தொற்று அபாயத்தை கருத்தில் கொண்டு, மழைநீர் வடிகாலில் செப்டிக் கழிவு நீர் திறந்து விடுவதை தடுத்து நிறுத்த நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளனர்.