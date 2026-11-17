வாய்க்காலில் கலக்கப்படும் கழிவுநீர்: விவசாய சங்கம் கண்டனம்
வாய்க்காலில் கலக்கப்படும் கழிவுநீர்: விவசாய சங்கம் கண்டனம்
UPDATED : நவ 16, 2026 10:52 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:12 PM
பல்லடம்: தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ் கூறியதாவது:
கரைப்புதுார் ஊராட்சி, பாரியூர் அம்மன் நகர் பகுதி வழியாக பி.ஏ.பி., கிளை வாய்க்கால் செல்கிறது. பல நூறு ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. கடந்த வாரம், வாய்க்கால் துாய்மை பணி நடந்தது. அப்போது, வாய்க்காலின் ஒரு பகுதியில், சாக்கடை கழிவுநீர் கலக்கப்பட்டு, கரைபுரண்டு ஓடுவது தெரிந்தது. அதில், பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் உட்பட, ஊராட்சியின் ஒட்டுமொத்த கழிவுகளும் தேங்கி நின்றிருந்தது.
விவசாயிகளுக்கு, பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்படும் போது, கழிவுகள் அனைத்தும் பாசன நீருடன் கலந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படும். இப்பகுதி குடியிருப்புகளில் இருந்து குழாய் பதிக்கப்பட்டு, கழிவுநீர் நேரடியாக வாய்க்காலுக்குள் கலக்கும் வகையில் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது சட்டவிரோத செயல். எனவே, விதிமுறை மீறி அமைத்துள்ள குழாய்களை அகற்ற வேண்டும். பாசன வாய்க்காலுக்குள் கழிவு நீர் மற்றும் குப்பைகள் கலப்பதை தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.