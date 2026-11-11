‘சுருங்கிய’ ஆற்றில் வழிந்தோடும் கழிவுநீர் திருப்பூர் நகருக்குள் நல்லாற்றின் அவலம்
‘சுருங்கிய’ ஆற்றில் வழிந்தோடும் கழிவுநீர் திருப்பூர் நகருக்குள் நல்லாற்றின் அவலம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் நகரில் பாயும் நல்லாறு, கழிவுநீர் ஓடும் கால்வாயாக சுருங்கியுள்ளது அன்னுாரில் தொடங்கி அவிநாசி, பூண்டி வழியாக திருப்பூர் நகரத்திற்குள் நுழைந்து, நஞ்சராயன் குளத்தில் சங்கமிக்கும் நல்லாறு, கழிவுநீரால் சூழப்பட்டு, புதர்மண்டி அடையாளம் இழந்து வருகிறது.
பூண்டி பகுதியில் உள்ள, 2 கி.மீ., துார நீர்வழிப்பாதையை சுத்தம் செய்யும் பணியில், தன்னார்வ அமைப்பினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ச்சியாக கருவலுார், அவிநாசி உள்ளிட்ட இடங்களிலும், நீர்வழிப்பாதையை துார்வாரி சுத்தப்படுத்த முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர்.
இதில், திருப்பூர் நகரப் பகுதிக்குள் பாயும் நல்லாற்றின் வழித்தடம், பெருமளவில் புதர்மண்டிக் கிடக்கிறது. பி.என்.ரோட்டில் அகலமாக பரந்து விரிந்து ஓடிய ஆறு, முறையான பராமரிப்பில்லாததால் புதர்கள் அடர்ந்து சிறு கால்வாயாக சுருங்கிப் போயிருக்கிறது. அதுமட்டுமன்றி, அதில் துர்நாற்றம் வீசும் கழிவுநீர் மட்டுமே வழிந்தோடுகிறது. மாசடைந்த கழிவுநீர் ஓடும் ஆற்றில் புதர்மண்டிக்கிடக்கும் செடி, கொடிகளில் ஏராளமான பறவைகள் அமர்ந்து தங்களுக்கான உணவைத் தேடி வரும் காட்சி, காண்போரையும் இயற்கை ஆர்வலர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது.
ஆங்காங்கே சிறு சிறு இடங்களில் மட்டும் நல்லாறு நீர்வழிப்பாதையை சுத்தம் செய்வதை தொடர்ந்து, அன்னுார் முதல் நஞ்சராயன் குளம் வரையிலான அதன் முழு வழித்தடத்தையும் முழுமையாக துார்வாரி சுத்தப் படுத்தும் முனைப்பை, தன்னார்வ அமைப்பினரும் பொதுமக்களும் கையில் எடுக்க வேண்டும்; இதற்கு அரசும் தன் பங்களிப்பு, ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே நல்லாறை, முழுமையாக மீட்டெடுக்க முடியும் என்பதே சுற்றுச் சூழல் ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பு.