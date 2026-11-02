திறந்த வெளியில் பாயும் கழிவுநீர்

UPDATED : நவ 01, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:32 PM
திருப்பூர்: வேட்டுவபாளையம் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகே இருந்து, திறந்தவெளி நிலத்தில் கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதாக, விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
மங்கலம் அருகேயுள்ள வேட்டுவபாளையம் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகே, கழிவுநீர் திறந்த வெளியில் வெளியேற்றப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மழைக்காலங்களில் நீர்நிலைகளில் கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதால், மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள், ஆய்வை வேகப்படுத்த வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு நொய்யல் விவசாயிகள் சங்க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திருஞானசம்பந்தம் கூறுகையில்,‘‘வேட்டுவபாளையம் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகே, கழிவுநீர், திறந்த வெளியில் வெளியேற்றப்படுகிறது. புகார் அளித்த பிறகு, கழிவுநீரை கேன்களில் சேகரித்து வேறு பகுதியில் கொட்டுகின்றனர்.மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள் கள ஆய்வு நடத்தி, சாயக்கழிவுநீர் வெளியேற்றுவதை தடுத்து, முறைப்படுத்த வேண்டும்,’’ என்றார்.
இதுகுறித்து மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய பறக்கும் படை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘சாயக்கழிவுநீர் வெளியேற்றம் தொடர்பாக புகார் வந்துள்ளது; கள ஆய்வு நடத்தி விசாரிக்கப்படும்,’ என்றனர்.