சுரங்க பாலத்தில் கழிவு நீர் தேக்கம்: நகரை சுற்றி செல்ல வேண்டிய அவலம்
சுரங்க பாலத்தில் கழிவு நீர் தேக்கம்: நகரை சுற்றி செல்ல வேண்டிய அவலம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
உடுமலை: உடுமலையில், ரயில்வே சுரங்கப்பாலத்தில் கழிவு நீர் தேங்குவதால், நகரின் தெற்கு பகுதி மக்கள் பல கி.மீ., துாரம் சுற்றிச்செல்லும் அவல நிலை உள்ளது.
உடுமலை நகரின் தெற்கு பகுதியிலுள்ள ராமசாமி நகர், பழநியாண்டவர் நகர், ஜீவா நகர் உள்ளிட்ட குடியிருப்புகளில், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்கள் ரயில்வே வழித்தடத்தை கடக்கும் வகையில், பெரியார் நகர் பகுதியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாலம் அமைந்துள்ளது.
இந்த சுரங்கப்பாலத்தில், இரு புறமும் உள்ள சாக்கடை கால்வாய்களிலிருந்து கழிவு நீர் தேங்கி வருவதோடு, மழை காலங்களில் மழை நீரும் சேர்ந்து, பாலத்தில் வழித்தடம் முழுவதும் தேங்குகிறது.
கழிவு நீர் மற்றும் மழைநீரை வெளியேற்ற அமைக்கப்பட்ட மோட்டார்கள் பழுதடைவது, போதிய வடிகால் வசதி இல்லாதது ஆகிய காரணங்களினால், பல ஆண்டுகளாக சுரங்க பாலத்தில் கழிவு நீர் தேக்கம் நிரந்தரமாக உள்ளது.
இதனால், சுற்றுப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. சுரங்கப்பாலத்தில் பல அடி உயரத்திற்கு கழிவு நீர் தேங்கியுள்ளதால், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டுநர்கள், விவசாயிகள், பள்ளி மாணவர்கள், பாலத்தை கடக்க முடியாமல், பல கி.மீ., துாரம் சுற்றிச்செல்ல வேண்டியுள்ளது.
எனவே, பாலத்தில் கழிவு நீர் தேங்காமல் இருக்க, உரிய கட்டமைப்பு வசதிகளை அமைக்கவும், மழை காலங்களில் மழை நீரை வெளியேற்றும் வகையில், நீர் சேகரிப்பு கிணறு, மின் மோட்டார் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.