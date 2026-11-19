வாய்க்காலில் கழிவுநீர் கலப்பு :ரூ.81 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு
வாய்க்காலில் கழிவுநீர் கலப்பு :ரூ.81 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:15 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:30 PM
பல்லடம்: விவசாய சங்கத்தின் புகாரை தொடர்ந்து, பி.ஏ.பி., பாசன வாய்க்காலில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க குழாய் அகற்றப்பட்டதுடன், குடியிருப்பு உரிமையாளருக்கு ரூ.81 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
கரைப்புதுார் ஊராட்சி, பாரியூர் அம்மன் நகரில், பி.ஏ.பி., பாசனக் கிளை வாய்க்கால் உள்ளது. இதில், கழிவுநீர் கலக்கப்பட்டு வந்தது. மேலும், அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை வாய்க்காலில் சேர்ப்பதற்காகக் குழாய் அமைக்கும் பணியும் நடந்து வந்தது.
இதுகுறித்து தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலாளர் ரமேஷ், மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தார். இதனால், நேற்று சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் ஆய்வு செய்த ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர், வாய்க்காலில் இருந்த கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
மேலும், கழிவுநீர் கலப்பதற்காக பதிக்கப்பட்டு வந்த குழாயையும் அகற்றினர். கழிவுநீரைக் கொண்டு செல்ல குழாய் பதித்த குடியிருப்பின் உரிமையாளருக்கு ரூ.81 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக ஊராட்சி செயலர் பிரபு சங்கர் தெரிவித்தார்.