சுவடே தெரியாத சாக்கடை கால்வாய்: சாலையில் பெருக்கெடுக்கும் கழிவுநீர்
சுவடே தெரியாத சாக்கடை கால்வாய்: சாலையில் பெருக்கெடுக்கும் கழிவுநீர்
UPDATED : அக் 27, 2026 10:05 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:36 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், தாராபுரம் மெயின் ரோட்டில், சாக்கடை கால்வாய் இருந்த இடமே தெரியாமல் மறைந்துவிட்டதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே தொடங்கும் தாராபுரம் ரோட்டில் உள்ள சாக்கடை கால்வாய்கள், அரண்மனைப்புதுார் வழியாகச் சங்கிலிப்பள்ளம் ஓடையைச் சென்றடைகின்றன. ஆனால், அண்ணமார் கோவில் அருகே தெற்குப் பகுதியில் செல்ல வேண்டிய கால்வாய், முறையாகத் துார்வாரப்படாததால் துார்ந்து மறைந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால், கழிவுநீர் சங்கிலிப்பள்ளம் ஓடைக்குச் செல்லாமல் தேங்கி நிற்கிறது. சிறிய மழை பெய்தால்கூட மழைநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. அண்ணமார் கோவில் வளாகத்துக்குள்ளும் கழிவுநீர் புகுந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
சாக்கடை கால்வாயைச் சீரமைக்க வேண்டிய மாநகராட்சி நிர்வாகம், அது மறையும் வரை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்பதே மக்களின் கேள்வி. கழிவுநீர் தேக்கம், சாலையில் ஓடும் அசுத்த நீர், கோவில் வளாகத்துக்குள் புகும் கழிவுநீர் எனப் பிரச்னை வெளிப்படையாகத் தெரிந்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது ஏன்?
அண்ணமார் கோவிலில் இருந்து சங்கிலிப்பள்ளம் ஓடை வரை சாக்கடை கால்வாயைத் தூர்வாரிச் சீரமைத்து, கழிவுநீர் தடையின்றிச் செல்ல மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மழைக்காலம் தீவிரமடைவதற்கு முன்பே சுகாதாரச் சீர்கேட்டுக்குத் தீர்வு காண வேண்டும்.
படம் 2 காலம்
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, முனியப்பன் கோவில் முன்பு சாக்கடை கால்வாய் முழுவதும் மண் மற்றும் குப்பைகள் அடைத்துள்ளது. மழை பெய்தால், கழிவுநீர், கோவில் வளாகத்திற்குள் புகுந்துவிடுகிறது.