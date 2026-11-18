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கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் வாரிய தலைவர் திடீர் ஆய்வு
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் வாரிய தலைவர் திடீர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:12 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், வீரபாண்டி மற்றும் காசிபாளையத்தில் இயங்கும் பொது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய தலைவர் அனுராக் மிஷ்ரா நேற்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அதில், சுத்திகரிப்பு நிலைய செயல்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்து, பாராட்டு தெரிவித்தார். ஆய்வின் போது, கோவை மாவட்ட மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய தலைவர், சுற்றுசூழல் பொறியாளர், திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.