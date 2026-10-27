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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சாலையில் ‘பாயும்’ கழிவுநீர்: சங்கடத்தில் மக்கள்

சாலையில் ‘பாயும்’ கழிவுநீர்: சங்கடத்தில் மக்கள்

சாலையில் ‘பாயும்’ கழிவுநீர்: சங்கடத்தில் மக்கள்

ADDED : செப் 28, 2026 05:01 PM

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ADDED : செப் 28, 2026 05:01 PM

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ரோடு மோசம்

நாச்சிபாளையம் ஊராட்சி, புளியாண்டம்பாளையம் ரோடு, செந்தில் நகர், விஷ்ணுபிரியா கார்டன் செல்லும் வழி குண்டும், குழியுமாக உள்ளது.

– தனபால், புளியாண்டம்பாளையம். (படம் உண்டு)

கழிவுநீரால் அவதி

1. திருப்பூர், மங்கலம் ரோடு, பழக்குடோன் ஸ்டாப்பில் கால்வாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது. துர்நாற்றம் வீசுகிறது.

– லட்சுமணன், பழக்குடோன். (படம் உண்டு)

2. திருப்பூர், பி.என். ரோடு, சிவன் தியேட்டர் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை கால்வாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுகிறது.

– பழனிசாமி, பி.என். ரோடு. (படம் உண்டு)

சுகாதாரக்கேடு

பல்லடம், நாரணாபுரம், மகாலட்சுமி நகர் தெற்கு 9-வது வீதியில் கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுவதால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.

– வெங்கடேஸ்வரன், மகாலட்சுமி நகர். (படம் உண்டு)

காத்திருக்கும் ஆபத்து

திருப்பூர், 25-வது வார்டு, பாட்டையப்பா நகரில் மின்கம்பத்தின் ‘சுவிட்ச்போர்டு’ திறந்த நிலையில் உள்ளதால், ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

– நட்ராஜ், பாட்டையப்பா நகர். (படம் உண்டு)

மாநகராட்சி கவனத்துக்கு...

திருப்பூர் மாநகராட்சி வெள்ளிவிழா பூங்காவில், ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை வசதி மீண்டும் ஏற்படுத்த வேண்டும்.

– புஷ்பராஜ், பார்க் ரோடு. (படம் உண்டு)

வீணாகும் தண்ணீர்

2. திருப்பூர், பாளையக்காடு, சேர்மன் கந்தசாமி நகரில் குழாய் உடைந்து 15 நாளாக தண்ணீர் வீணாகி, சாலையும் சேதமடைந்து வருகிறது.

– தங்கபாண்டி, சேர்மன் கந்தசாமி நகர். (படம் உண்டு)

2. ஊத்துக்குளி நால்ரோடு சந்திப்பு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் திரும்பும் வளைவில் குழாய் உடைந்து ஒரு மாதமாக தண்ணீர் வீணாகிறது.

– சிங்காரவேலன், ஊத்துக்குளி. (படம் உண்டு)

தெருவிளக்கு எரிவதில்லை

மண்ணரை முதல் ரயில்வே கேட் வரை, 2 கி.மீ., துாரத்துக்கு தெருவிளக்குகள் எரிவதில்லை. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.

– பூபதி, மண்ணரை. (படம் உண்டு)

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