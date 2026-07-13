﻿ சிகரங்கள் அறக்கட்டளை 100வது ரத்த தான முகாம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:59 AM
அவிநாசி: அவிநாசி அடுத்த வஞ்சிபாளையம் உயர்நிலைப் பள்ளியில், சிகரங்கள் அறக்கட்டளையின் 100-வது ரத்ததான முகாம் மற்றும் பொது மருத்துவ முகாம் வஞ்சிபாளையம் நண்பர்கள் குழு அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்டது.
ரேவதி மருத்துவமனை, திருப்பூர் தி ஐ பவுண்டேஷன் மற்றும் கருணா மெடிக்கல் பவுண்டேஷன் ஆகிய மருத்துவக் குழுவினர் மூலம் பொதுமக்களுக்கு இலவச உடல்நலப் பரிசோதனை, இலவசக் கண் சிகிச்சை மற்றும் காது, மூக்கு, தொண்டை பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
முகாம் மூலம் 160 பேர் பயனடைந்தனர். மேலும், ரத்தக் கொடையாளர்களிடமிருந்து 59 யூனிட் ரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டு, திருப்பூர் தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டது. முகாமில் கலந்துகொண்டு ரத்ததானம் வழங்கிய கொடையாளர்களுக்கு அரசுச் சான்றிதழுடன், சிகரங்கள் அறக்கட்டளை, வஞ்சிபாளையம் நண்பர்கள் குழு அறக்கட்டளை சார்பில் பாராட்டுச் சான்றிதழ், பதக்கம், பரிசுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.