ஐப்பசி மாத பிரதோஷ வழிபாடு ஐக்கியமான சிவனடியார் திருக்கூட்டம்
ஐப்பசி மாத பிரதோஷ வழிபாடு ஐக்கியமான சிவனடியார் திருக்கூட்டம்
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
திருப்பூர்: ஐப்பசி மாத தேய்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி, திருப்பூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார சிவாலயங்களில் இன்று (நவ.,6) சிறப்பு பூஜைகள், வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.
திருப்பூர் விசாலாட்சி உடனமர் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில் நடைபெற்ற பிரதோஷ வழிபாட்டில், நந்தியம்பெருமானுக்கு பல்வேறு திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, அலங்காரம் மற்றும் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடர்ந்து மூலவருக்கு சிறப்பு அலங்காரம், மகா தீபாராதனை நடந்தது. வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் தம்பதி சமேதராக உற்சவர் திருவீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இதேபோல் நல்லுார் விஸ்வேஸ்வரர் கோவில், எஸ்.பெரியபாளையம் சுக்ரீஸ்வரர் கோவில், அலகுமலை கைலாசநாதர் கோவில், அவிநாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில், பூண்டி திருமுருகநாதசுவாமி கோவில், பழங்கரை பொன்சோளீஸ்வரர் கோவில், சாமளாபுரம் சோளீஸ்வரர் கோவில், விராலிக்காடு சென்னியாண்டவர் கோவில், காசி விஸ்வநாதர் கோவில் உள்ளிட்ட சிவாலயங்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. டி.பி.ஏ., காலனி காசி விஸ்வநாதர் கோவில், லட்சுமி நகர் அண்ணாமலையார் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களில் நடைபெற்ற வழிபாடுகளில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.